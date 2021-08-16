Нашли ключевой маркер постковидного синдрома

У постковидного синдрома более 200 симптомов, но чаще всего пациенты жалуются на хроническую усталость, ухудшение умственной деятельности, мышечные и головные боли, тяжесть в груди. Теперь ученые нашли еще один симптом длительного коронавируса.

Новое исследование

В своем исследовании ученые вспомнили, что в ранних работах специалисты уделяли много внимания случаям перикардита и тромбоза у пациентов после COVID-19, однако очень мало данных о том, сколько из них страдают от тахикардии.

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Специалисты провели подробную диагностику многих пациентов после коронавируса и обнаружили, что признаки поступательной ортостатической тахикардии и других форм этого состояния имеют от 25% до 50% пациентов.

Тахикардия – что это? Аномальное увеличение частоты сердцебиения от 90 ударов в минуту. Врачи рассматривают это состояние не как отдельное заболевание, а симптом множества патологий, от нарушений вегетативной нервной системы до эндокринных расстройств.

Тахикардия – симптом постковидного синдрома

Учащенное сердцебиение сохраняется у таких пациентов от 3 месяцев и дольше после перенесенной инфекции. А через 9 месяцев о тахикардии сообщают не менее 9% пациентов. По мнению ученых, таким людям требуется базовое кардиологическое обследование: электрокардиограмма и эхокардиография.

Ученые поделились своим опытом диагностики и лечения таких пациентов. По их словам, частоту сердечных сокращений эффективно снижают препараты пропранолол в низких дозах и ивабрадин. Они также рекомендуют носить компрессионное белье и увеличить потребление жидкости.

По мнению исследователей, механизм возникновения постковидной тахикардии является аутоиммунным – инфекция вызывает выработку аутоантител, которые могут активировать рецепторы, регулирующие кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

Постковидный синдром: кратко

Источник: NHS