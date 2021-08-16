Нашли ключевой маркер постковидного синдрома
Источник:AMJ
У постковидного синдрома более 200 симптомов, но чаще всего пациенты жалуются на хроническую усталость, ухудшение умственной деятельности, мышечные и головные боли, тяжесть в груди. Теперь ученые нашли еще один симптом длительного коронавируса.
Новое исследование
В своем исследовании ученые вспомнили, что в ранних работах специалисты уделяли много внимания случаям перикардита и тромбоза у пациентов после COVID-19, однако очень мало данных о том, сколько из них страдают от тахикардии.
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Специалисты провели подробную диагностику многих пациентов после коронавируса и обнаружили, что признаки поступательной ортостатической тахикардии и других форм этого состояния имеют от 25% до 50% пациентов.
Тахикардия – симптом постковидного синдрома
Учащенное сердцебиение сохраняется у таких пациентов от 3 месяцев и дольше после перенесенной инфекции. А через 9 месяцев о тахикардии сообщают не менее 9% пациентов. По мнению ученых, таким людям требуется базовое кардиологическое обследование: электрокардиограмма и эхокардиография.
Ученые поделились своим опытом диагностики и лечения таких пациентов. По их словам, частоту сердечных сокращений эффективно снижают препараты пропранолол в низких дозах и ивабрадин. Они также рекомендуют носить компрессионное белье и увеличить потребление жидкости.
По мнению исследователей, механизм возникновения постковидной тахикардии является аутоиммунным – инфекция вызывает выработку аутоантител, которые могут активировать рецепторы, регулирующие кровяное давление и частоту сердечных сокращений.
Постковидный синдром: кратко
Источник: NHS
- Британская служба здравоохранения определяла длительный ковид как признаки или симптомы, развивающиеся после инфекции COVID-19, которые продолжаются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Некоторые исследования подчеркивают, что симптомы сохраняются в течение 4 или 5 недель.
- "Долгий ковид" до сих пор недостаточно изучен. Многие эксперты сходятся во мнении, что это не одно заболевание, а несколько симптомов, вызванных различными нарушениями после инфицирования коронавирусом.
- Результаты показали, что в среднем от постковидного синдрома страдают около 6% переболевших детей.
- При постковидном синдроме вакцинация против COVID-19 безопасна. Поэтому люди, которые только переболели коронавирусом, могут не откладывать прививку.