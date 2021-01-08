Прогнозы для людей с агрессивной формой немелкоклеточного рака довольно неблагоприятны. Но новый препарат дает надежду на эффективную терапию, которая может помощь снизить высокий уровень смертности среди пациентов.

Ученые обнаружили метаболическую уязвимость агрессивной формы немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) и уже протестировали ее, как мишень для лечения. Об этом сообщает Science Daily.

К теме Назвали новый неожиданный симптом рака

Мутации в двух ключевых генах KRAS и LKB1 способствуют агрессивному развитию рака. Из-за этого у пациентов существуют ограниченные варианты лечения, а прогнозы достижения ремиссии преимущественно неблагоприятные.

Эти мутации могут по-разному изменять метаболизм раковых клеток, однако изменения в случае комбинированных мутаций сразу в 2 генах еще не изучали. Поэтому для того, чтобы определить нарушения в метаболических путях, ученые сравнили мышей с НМРЛ с мутациями KRAS и LKB1, грызунов с раком без мутаций и здоровых животных.

В итоге ученые обнаружили активизацию пути биосинтеза гексозамина (HBP) в опухолях НМРЛ с обеими мутациями KRAS и LKB1. Это подтвердило предыдущие исследования, в которых говорится о том, что таким образом раковые клетки с комбинированными мутациями изменяют метаболизм для ускорения роста. Известно HBP способствует росту опухолей, ведь дает клеткам возможность модифицировать белки с помощью процесса гликозилирования, который облегчает транспортировку и секрецию белков.

Для подавления пути HBP ученые определили фермент GFPT2.

Результаты испытаний

Ингибирование GFPT2 подавляло рост опухоли в случае мутаций KRAS и LKB1.

Но если опухоль содержала лишь одну из мутаций, ингибирование этого фермента не давало никакого эффекта.

Результаты этого испытания демонстрируют капризность HBP и вместе с тем демонстрируют перспективность GFPT2 как терапевтической мишени