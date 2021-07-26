Детали исследования лекарств
Ученые сотрудничают с разработчиком препарата – компанией AB Science, чтобы ускорить процесс согласования его применения против COVID-19. Эффективность против штаммов коронавируса обнаружила команда из Чикагского университета.
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Главное о препарате
Известно, что препарат также прошел изучение в клинических испытаниях с участием людей против прогрессирования болезни Альцгеймера, астмы и рассеянного склероза.
Поэтому препарат продемонстрировал безопасность для применения среди людей.
Эффективность Маситиниба против штаммов коронавируса
Доклинические эксперименты на культурах клеток человека показали, что Маситиниб подавляет репликацию альфа, бета и гамма штаммов SARS-CoV-2 на 99%, а также эффективен против гепатита А, полиомиелита и вызывающих простуду риновирусов.
Перспектива применения лекарств
Команда уже начала работу с французской фармацевтической компанией AB Science, чтобы еще больше усилить противовирусные свойства маситиниба.
В дальнейшем исследователи намерены изучить препарат в клинических испытаниях и в случае успеха начать использовать его для терапии COVID-19.
По мнению ученых, Маситиниб может стать эффективным противовирусным средством, а учитывая тот факт, что это не первая и не последняя вспышка коронавируса, новые варианты лечения помимо вакцин очень нужны.