Нашли лекарства, эффективные против новых штаммов коронавируса на 99%

Ученые обнаружили, что препарат Маситиниб способен на 99% подавлять репликацию трех штаммов коронавируса – альфа, бета и гамма. Сейчас лекарства применяют в ветеринарии для лечения рака у собак. В то же время препарат безопасен и для людей, однако пока не одобрен для клинического использования.

Детали исследования лекарств

Ученые сотрудничают с разработчиком препарата – компанией AB Science, чтобы ускорить процесс согласования его применения против COVID-19. Эффективность против штаммов коронавируса обнаружила команда из Чикагского университета.

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Главное о препарате

Известно, что препарат также прошел изучение в клинических испытаниях с участием людей против прогрессирования болезни Альцгеймера, астмы и рассеянного склероза.

Поэтому препарат продемонстрировал безопасность для применения среди людей.

Эффективность Маситиниба против штаммов коронавируса

Доклинические эксперименты на культурах клеток человека показали, что Маситиниб подавляет репликацию альфа, бета и гамма штаммов SARS-CoV-2 на 99%, а также эффективен против гепатита А, полиомиелита и вызывающих простуду риновирусов.

Перспектива применения лекарств

Эффективность против штаммов SARS-CoV-2 ученые объяснили тем, что препарат нацелен на подавление репликации вируса. Кроме того, он связывается с протеазой (ферменты, которые расщепляют белки), а не с поверхностью вируса.

Команда уже начала работу с французской фармацевтической компанией AB Science, чтобы еще больше усилить противовирусные свойства маситиниба.

В дальнейшем исследователи намерены изучить препарат в клинических испытаниях и в случае успеха начать использовать его для терапии COVID-19.

По мнению ученых, Маситиниб может стать эффективным противовирусным средством, а учитывая тот факт, что это не первая и не последняя вспышка коронавируса, новые варианты лечения помимо вакцин очень нужны.