Нашли лекарства, которые в два раза уменьшают риск смерти от инфаркта и инсульта

Пожилые люди, у которых есть проблемы с давлением и холестерином, вынуждены ежедневно принимать горсть таблеток, не всегда соблюдая дозировку. Крупный международный обзор подтвердил эффективность концепции "полипил", когда одна таблетка содержит все необходимые препараты с добавлением аспирина.

Несмотря на свою привлекательность концепция "полипил" является одной из самых противоречивых в научной среде, так как более ранние исследования не подтвердили ее эффективность.

Также по теме: Нашли простой способ снизить давление без лекарств и вреда для здоровья

Новое исследование комбинированных препаратов

Международная группа ученых оценила влияние комбинации препаратов на снижение риска инсультов и инфарктов и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого провели обзор трех крупнейших исследований, проходивших в течение 5 лет в 26 странах мира с участием 18 тысяч пациентов.

Средний возраст добровольцев составлял 63 года на момент начала исследований, 23,4% из них страдали диабетом и 63,4% имели в анамнезе гипертонию. Участников разделили на три группы, и одна из них получала "полипил" с сочетанием лекарств для снижения артериального давления и статины. Вторая – "коктейль" из препаратов от давления, статины и аспирина. Третья группа получала плацебо.

Уменьшение риска инсульта и инфаркта

В течение пятилетнего наблюдения различные сердечно-сосудистые события произошли в 276 добровольцев, которые принимали "полипиллы" и в 445 – в контрольной группе. Наибольший эффект был у добровольцев, принимавших "коктейль" с добавлением аспирина – совокупный риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 51% по сравнению с плацебо. Вероятность инсульта снизилась на 51%, инфаркта – на 53%.

Что особенно важно, регулярный прием аспирина не был связан со значительным риском кровотечения – это один из самых опасных побочных эффектов ацетилсалициловой кислоты. Единственной нежелательной реакцией было головокружение.

Исследования проводились в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода, и мы увидели, что такая схема может быть реализована во всем мире. Это доступный и недорогой способ сократить уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди населения,

– отметили ученые.

Ранее ученые установили, что три чашки кофе в день снижают риск смертельных заболеваний. Ученые также не выявили связи между потреблением кофе и развитием серьезных заболеваний.