Нашли лекарства, которые нельзя сочетать с марихуаной
Источник:MedicalXpress
Каннабис оказался не совместимым со многими лекарственными препаратами, выяснили ученые из Университета штата Вашингтон. Этот штат одним из первых легализовал медицинскую марихуану, которую используют для обезболивания.
Новое исследование сочетания марихуаны с лекарствами
Исследователи проверили, как каннабиноиды – основное действующее вещество марихуаны – и продукты их распада (метаболиты) взаимодействуют с ферментами, необходимыми для усвоения лекарств.
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Оказалось, что вещества из этого растения плохо сочетаются с препаратами, которые метаболизируются в почках. Или их лекарственный эффект снижается, или проявляется дополнительная токсичность, вплоть до передозировки лекарствами.
Каннабиноиды остаются в крови недолго, считается, что пик опьянения наступает через 2 часа после приема. Затем вещество начинает быстро распадаться.
Марихуана может обострить болезни почек
Однако метаболиты этих веществ могут оставаться в организме. Обычно это не учитывается в исследованиях, хотя концентрация этих продуктов распада значительно выше, чем непосредственно наркотика.
Если у вас заболевание почек или вы принимаете препараты, которые метаболизируются в основном через этот орган, при этом вы курите марихуану, вы можете подавлять нормальную функцию почек, и это может иметь для вас долгосрочные последствия,
– отметили ученые.
Особый риск имеют пациенты с почечной недостаточностью и злокачественными заболеваниями почек. Несмотря на то, что каннабис может обезболить, его токсический эффект может оказаться значительно сильнее, предупредили ученые.
Недавнее исследование доказало, что ученые не зря сомневаются в снотворных свойствах каннабиса. По последним данным, марихуана, наоборот, может ухудшить сон, особенно у людей, которые ее постоянно употребляют.
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