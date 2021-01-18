Метформин считается препаратом первой линии для лечения диабета 2 типа и многократно доказал свою эффективность. Американские ученые выяснили, что эти лекарства могут в буквальном смысле спасти жизнь диабетика, который заболел COVID-19.

Пациенты с сахарным диабетом подвержены повышенному риску тяжелого течения и смертности от COVID-19, поэтому во всех странах врачи уделяют особое внимание таким больным, пишет Frontiersin.

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По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению со здоровыми людьми. С диабетом 2 типа – в два раза выше.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали данные медицинских карт более 25,3 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19, которые наблюдались и получали лечение с февраля по июнь. Общий показатель смертности в этой группе составил 11%, диабет увеличивал вероятность летального исхода в 3,62 раза.

Исследователи изучили влияние приема метформина и инсулина на смертность пациентов. Выяснилось, что инъекции инсулина (их получают пациенты с диабетом I типа) никак не влияют на риск смертности.

Влияние метформина на смертность от коронавируса

В то же время у диабетиков, принимавших метформин до заражения, вероятность умереть от COVID-19 была в три раза ниже и сравнима с риском смертности среди пациентов без диабета.

Даже после корректировки данных с учетом таких факторов, как пол, возраст, вес и хронические заболевания, положительный эффект от приема метформина сохранился. Но авторы исследования не смогли ответить, с чем он связан, поскольку уровень сахара в крови, индекс массы тела и другие клинические показатели не отличались в выживших и умерших пациентов с диабетом.

Ученые считают, что метформин может оказывать противовоспалительный и антитромботический эффект, который ранее не был описан. По мнению авторов исследования, необходимо провести новую оценку преимуществ метформина и клинических показаний в условиях пандемии, особенно для пациентов с диабетом 2 типа.