По предварительным данным, препарат бамланивимаб эффективен в профилактике COVID-19 с симптомами. Также он не дал заболеть людям, которые контактировали с больными.

Препарат бамланивимаб, который производит Eli Lilly, принадлежит к группе моноклональных антител. Это искусственно созданные антитела против коронавируса, сообщает The New York Times со ссылкой на производителя.

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Лекарство получило одобрение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA), что позволило использовать препарат при COVID-19 легкой и средней тяжести.

Как происходило исследование

В исследовании участвовали 965 человек: 666 сотрудников домов престарелых и 299 жителей этих заведений. Часть из них получила экспериментальный препарат, и часть – плацебо.

Группа исследователей приезжала в дома престарелых, в которых выявляли случай коронавирусной инфекции. В них оборудовали временные центры для внутривенного вливания бамланивимаба.

Эффективность бамланивимаба

Количество больных среди жителей этих домов, получивших лекарства, было ниже на 80%, среди работников – на 60% по сравнению с теми, кто получил плацебо. За время исследования от COVID-19 умерли четыре участника исследования, все они были из группы плацебо.

Ученые отметили, что моноклональные антитела краткосрочно дают практически такую же защиту, как вакцины, но мгновенно. Вакцины сейчас не хватает, и многие отказываются делать эту процедуру.

Эксперты, которые не связаны с исследованием, тоже выразили энтузиазм по поводу результатов.