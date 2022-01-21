Последствия для здоровья людей, переболевших инфекцией, могут быть длительными и масштабными. Поэтому ученые начали искать в крови признаки так называемого длинного (или длительного) ковида.
Внимание "Анксиомедин" – натуральный фитокомплекс для активной жизни без тревоги и стресса
Ранее считалось, что последствия от болезни преимущественно встречаются у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Теперь есть данные, свидетельствующие об одинаковых рисках и для людей с бессимптомной формой COVID-19.
Что показало исследование
В нем приняли участие 309 пациентов. Образцы их крови протестировали по разным показателям. Оказалось, что информативными биомаркерами были:
- определенные аутоантитела;
- уровни РНК SARS-CoV-2;
- а также ДНК вируса Эпштейша-Барр.
Ключевым показателем стала вирусная нагрузка, по которой можно предсказать длительные симптомы COVID-19.
Мы обнаружили, что ранние измерения вируса в крови тесно связаны с определенными длительными симптомами, которые будут развиваться у пациентов через несколько месяцев,
– прокомментировал соавтор работы Япен Су.
В частности, изучая вирус Эпштейна-Барр (он поражает примерно 90% взрослого населения), ученые обнаружили, что он реактивизируется на ранней стадии болезни, которую также связывали с будущими длительными симптомами.
А повышение показателей некоторых аутоантител снижало уровень защитных антител в организме, что также повышало риски осложнений.
К слову Коронавирус приводит к проблемам с памятью даже после легкого течения
Важные результаты
Авторы убеждены, что такое раннее тестирование поможет врачам заранее определить людей в группе риска и оказать им дополнительную поддержку.
Помимо прочего, результаты могут быть адаптированы для других хронических состояний, таких как болезнь Лайма, чтобы прогнозировать риски длительных симптомов у пациентов.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала