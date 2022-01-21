Нашли метод, как определить последствия коронавируса уже в момент инфицирования

Симптомы COVID-19 после выздоровления могут сохраняться у человека в течение нескольких месяцев и даже до года. Теперь ученым удалось идентифицировать в крови несколько показателей, которые укажут на риски длительных симптомов недуга еще на момент инфицирования.

Последствия для здоровья людей, переболевших инфекцией, могут быть длительными и масштабными. Поэтому ученые начали искать в крови признаки так называемого длинного (или длительного) ковида.

Внимание "Анксиомедин" – натуральный фитокомплекс для активной жизни без тревоги и стресса

Ранее считалось, что последствия от болезни преимущественно встречаются у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Теперь есть данные, свидетельствующие об одинаковых рисках и для людей с бессимптомной формой COVID-19.

Что показало исследование

. По разным данным, симптомы длительного коронавируса встречаются примерно у 30 – 40% тех, кто переболел недугом в любой форме.

В нем приняли участие 309 пациентов. Образцы их крови протестировали по разным показателям. Оказалось, что информативными биомаркерами были:

определенные аутоантитела;

уровни РНК SARS-CoV-2;

а также ДНК вируса Эпштейша-Барр.

Ключевым показателем стала вирусная нагрузка, по которой можно предсказать длительные симптомы COVID-19.

Мы обнаружили, что ранние измерения вируса в крови тесно связаны с определенными длительными симптомами, которые будут развиваться у пациентов через несколько месяцев,

– прокомментировал соавтор работы Япен Су.

В частности, изучая вирус Эпштейна-Барр (он поражает примерно 90% взрослого населения), ученые обнаружили, что он реактивизируется на ранней стадии болезни, которую также связывали с будущими длительными симптомами.

А повышение показателей некоторых аутоантител снижало уровень защитных антител в организме, что также повышало риски осложнений.

К слову Коронавирус приводит к проблемам с памятью даже после легкого течения

Важные результаты

Авторы убеждены, что такое раннее тестирование поможет врачам заранее определить людей в группе риска и оказать им дополнительную поддержку.

Помимо прочего, результаты могут быть адаптированы для других хронических состояний, таких как болезнь Лайма, чтобы прогнозировать риски длительных симптомов у пациентов.

Хотя основными симптомами долгого COVID-19 считаются неврологические и респираторные нарушения, есть и менее очевидные изменения в организме после болезни. Например, ранее ученые показали, что у переболевших на любую форму COVID-19 наблюдается аномальная активность иммунной системы.

Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала