В своем исследовании группа ученых из Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что одна молекула может подавлять связывание антител с S-белком коронавируса. Речь идет о биливердине, которые есть в организме каждого человека.

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Ученые обнаружили, что спаечный белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином – молекулой, которая придает этим белкам необычный зеленый цвет. И этот процесс помогает белку избегать антител.

Ученые заметили это, исследуя сыворотки крови и антитела людей, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2.

Результаты исследования достаточно неожиданные

Выяснилось, что биливердин может подавлять связывание человеческих антител со спаечным белком вируса на 30 – 50%. При этом некоторые антитела становятся неэффективными при нейтрализации вируса.

При этом Такое значительное влияние было достаточно неожиданным, поскольку биливердин связывается только с очень маленьким участком на поверхности вируса.

Во время последующих экспериментов группа ученых обнаружила, что биливердин прикрепляется к N-концевому домену шипа и стабилизирует его таким образом, что шип не может открыться и обнажить части своей структуры. Это означает, что некоторые антитела не могут получить доступ к своим мишеням, вследствие чего не могут связываться с вирусом и нейтрализовать его.

Когда SARS-CoV-2 поражает легкие пациента, он повреждает кровеносные сосуды и вызывает увеличение количества иммунных клеток. Эти эффекты могут способствовать повышению уровней биливердина и билирубина в тканях. А чем больше этих молекул есть, тем больше у вируса возможностей спрятаться от определенных антител,

– заявила одна из исследовательниц из Института Фрэнсиса Крика Анначиара Роза.

Исследователи продолжат свое исследование, чтобы изучить возможности взлома связывания биливердина с S-белком коронавируса.