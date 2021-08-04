Молекула, которая регулирует метаболизм

Исследователи обнаружили молекулу, которая называется Them1 – она ​​регулирует метаболизм и предотвращает процесс сжигания жира в клетках. Доклинические эксперименты показали, что блокирование этого белка или подавление экспрессии усиливает метаболизм и как следствие происходит снижение массы тела.

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Как действует молекула

Оказалось, что при стимуляции клеток для запуска процесса сжигания жира Them способствует высвобождению митохондрий для преобразования жировых запасов в энергию.

В то же время отсутствие стимуляции провоцирует Them1 быстро нарушать этот процесс и ограничивать выработку энергии.

Результаты исследования открывают новый механизм, который регулирует обмен веществ, при котором Them1 блокирует работы электростанций клеток (митохондрий), которые сжигают энергию,

– сказал соавтор работы Дэвид Коэн.

Перспектива открытия

Ученые считают, что подобный механизм может быть и у человека, поэтому открытие имеет важное значение для разработки нехирургических методов лечения ожирения.

Сейчас гипотезу должны подтвердить дальнейшие исследования.

Обратите внимание! По данным ВОЗ, в Украине более половины населения имеет избыточный вес. Каждый четвертый гражданин страдает от ожирения.

Ожирение – это заболевание Ожирение – это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, обусловленное нарушением обмена веществ. Основным признаком ожирения является накопление жировой ткани в организме у мужчин более 10 – 15%, у женщин более 20 – 25% от массы тела.

Определить степень ожирения несложно. Для этого необходимо рассчитать свой индекс массы тела: поделите свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрата.

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