Новое исследование австралийских ученых поможет по-новому взглянуть на целесообразность применения каннабиса при тяжелых формах эпилепсии.

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Что известно о применении каннабиса при эпилепсии

Польза каннабиса в лечении эпилепсии известна с начала 19 века. Впрочем, только последних 2 десятилетия ученые вышли на новый уровень изучения свойств каннабиса против эпилепсии. В частности, ученые в 2015 году протестировали смесь сотен биоактивных молекул из экстракта каннабиса против судорог.

Теперь же ученые представили несколько редких каннабиноидов, которые эффективны против синдрома Драве – форма эпилепсии, которая труднее поддается лечению и характеризуется тяжелыми приступами с рождения и замедлением когнитивного развития.

Противоэпилептические свойства каннабиноидных молекул протестировали на моделях мышей.

Оказалось, что противоэпилептическими свойствами обладают: канабигероловая кислота (CBGA), канадивариновая кислота (CBDVA), канабидиварин (CBDV) и канабигеровариновая кислота (CBGVA).

Дальнейшие эксперименты показали, что CBGA эффективнее по сравнению с CBD для снижения симптомов болезни.

Между тем ученые еще не проверяли эффект всех компонентов вместе. Весьма вероятно, что их комбинация окажется более действенной,

– говорится в исследовании.



Каннабиноидные молекулы уменьшают судороги у мышей с эпилепсией / Фото University of Sydney

Кроме того, ученые надеются, что терапия будет эффективной еще против одной тяжелой формы эпилепсии – височной. Пациентам с этим диагнозом показано хирургическое лечение, однако и оно часто не дает желаемого результата.