Открыли механизмы, которые лежат в основе этого процесса
Исследователи сосредоточились на изучении варианта гена PLCG2, который дает инструкции по производству фермента, важного для иммунных клеток мозга, которые называются микроглией.
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Мутация, известная как P522R, снижает риск развития болезни Альцгеймера с поздним началом.
– отметил Айк Давтян – старший научный сотрудник лаборатории Мэтью Блартон-Джонса, которая проводила исследование.
Как проводили исследование
Ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR для создания защитной мутации в стволовых клетках человека, а затем имплантировали микроглию, полученную из этих стволовых клеток, модели грызунов с болезнью Альцгеймера.
Это исследование впервые доказывает, что вариант P522R увеличивает уровни экспрессии нескольких микроглиевых генов, которые снижены у людей с болезнью Альцгеймера.
Следовательно, это дает первые указания, которые могут объяснить, как эта защитная мутация может снизить риск болезни Альцгеймера,
– добавили исследователи.
Ученые также увидели, что эта мутация увеличила количество Т-клеток или белых клеток иммунной системы в мозге, то есть потенциально она может увеличить активацию других важных ресурсов иммунной функции.
Перспектива открытия
Последующие исследования помогут понять, как микроглия и Т-клетки взаимодействуют, чтобы замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.
Также это поможет в разработке препаратов, которые безопасно повышали активность фермента PLCG2 и дополнительно стимулировали защитные функции микроглии.
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