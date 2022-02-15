Нашли мутацию в генах, которая защищает от болезни Альцгеймера

Американские ученые обнаружили мутацию в иммунных клетках мозга, которая, вероятно, защищает людей от болезни Альцгеймера.

Открыли механизмы, которые лежат в основе этого процесса

Исследователи сосредоточились на изучении варианта гена PLCG2, который дает инструкции по производству фермента, важного для иммунных клеток мозга, которые называются микроглией.

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Мутация, известная как P522R, снижает риск развития болезни Альцгеймера с поздним началом.

– отметил Айк ​​Давтян – старший научный сотрудник лаборатории Мэтью Блартон-Джонса, которая проводила исследование.

Как проводили исследование

Ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR для создания защитной мутации в стволовых клетках человека, а затем имплантировали микроглию, полученную из этих стволовых клеток, модели грызунов с болезнью Альцгеймера.

Это исследование впервые доказывает, что вариант P522R увеличивает уровни экспрессии нескольких микроглиевых генов, которые снижены у людей с болезнью Альцгеймера.

Следовательно, это дает первые указания, которые могут объяснить, как эта защитная мутация может снизить риск болезни Альцгеймера,

– добавили исследователи.

Ученые также увидели, что эта мутация увеличила количество Т-клеток или белых клеток иммунной системы в мозге, то есть потенциально она может увеличить активацию других важных ресурсов иммунной функции.

Перспектива открытия

Последующие исследования помогут понять, как микроглия и Т-клетки взаимодействуют, чтобы замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

Также это поможет в разработке препаратов, которые безопасно повышали активность фермента PLCG2 и дополнительно стимулировали защитные функции микроглии.

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