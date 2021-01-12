Нашли напиток, который помогает худеть во время сна
Лишь две чашки чая способны повлиять на потерю веса. Более того, этот процесс проходит не после изнурительной тренировки, а просто во сне.
Но здесь есть важное "но". Исследователи из Университета Цукуба в Японии доказали, что такое свойство имеет конкретный вид чая, а именно улун. Он ускоряет расщепление жиров и продолжает делать это, даже когда человек отдыхает. Работу опубликовали в журнале Nutrients.
Внимание Употребление кофе может снизить риск развития рака простаты
Ежедневное употребление 2 чашек чая улун стимулирует процессы сжигания жира
Как и все чаи, улун содержит кофеин, влияющий на энергетический обмен путем увеличения частоты сердечных сокращений,
– отметил профессор Кумпей Токуяма.
Стоит отметить, что несмотря на то, что все виды чая происходят из одного растения, их сорта определяются степенью окисления.
- Зеленый чай, например, не подвергается окислению и имеет мягкий вкус.
- Черный чай получают из чайных листьев, которые подвергаются полному окислению.
- Улун находится посередине. Его листья частично окисленные, и исследователи говорят, что он имеет характеристики как зеленого, так и черного чая.
Так, ежедневное употребление двух чашек чая улун значительно стимулирует процессы сжигания жира в организме.
Как обнаружили действие чая
Во время исследования протестировали группу здоровых добровольцев, которые в течение 2 недель пили чай улун, чистый кофеин или плацебо.
Результаты показали, что участники, употреблявшие улун или кофеин, увеличили расщепление жира на 20% по сравнению с контрольной группой.
Примечательно, что действие чая улун продолжалось и после того, как участники засыпали.
Сон и кофеин
Поскольку кофеин влияет на сон, а недосыпание может влиять на метаболизм, ученые также решили проанализировать качество сна добровольцев, но не обнаружили разницы в режимах сна тестовой группы и той, которая принимала плацебо.
Поэтому команда пришла к выводу, что чашка чая улун не провоцирует бессонницу, но может помочь сжечь немного лишнего веса.
Поделиться новостью