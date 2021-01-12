Лишь две чашки чая способны повлиять на потерю веса. Более того, этот процесс проходит не после изнурительной тренировки, а просто во сне.

Но здесь есть важное "но". Исследователи из Университета Цукуба в Японии доказали, что такое свойство имеет конкретный вид чая, а именно улун. Он ускоряет расщепление жиров и продолжает делать это, даже когда человек отдыхает. Работу опубликовали в журнале Nutrients.

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Ежедневное употребление 2 чашек чая улун стимулирует процессы сжигания жира

Как и все чаи, улун содержит кофеин, влияющий на энергетический обмен путем увеличения частоты сердечных сокращений,

– отметил профессор Кумпей Токуяма.

Интересный момент: потребление чая также может увеличить расщепление жиров, независимо от воздействия кофеина.

Стоит отметить, что несмотря на то, что все виды чая происходят из одного растения, их сорта определяются степенью окисления.

Зеленый чай , например, не подвергается окислению и имеет мягкий вкус.

, например, не подвергается окислению и имеет мягкий вкус. Черный чай получают из чайных листьев, которые подвергаются полному окислению.

получают из чайных листьев, которые подвергаются полному окислению. Улун находится посередине. Его листья частично окисленные, и исследователи говорят, что он имеет характеристики как зеленого, так и черного чая.

Так, ежедневное употребление двух чашек чая улун значительно стимулирует процессы сжигания жира в организме.

Как обнаружили действие чая

Во время исследования протестировали группу здоровых добровольцев, которые в течение 2 недель пили чай улун, чистый кофеин или плацебо.

Результаты показали, что участники, употреблявшие улун или кофеин, увеличили расщепление жира на 20% по сравнению с контрольной группой.

Примечательно, что действие чая улун продолжалось и после того, как участники засыпали.

Сон и кофеин

Поскольку кофеин влияет на сон, а недосыпание может влиять на метаболизм, ученые также решили проанализировать качество сна добровольцев, но не обнаружили разницы в режимах сна тестовой группы и той, которая принимала плацебо.

Поэтому команда пришла к выводу, что чашка чая улун не провоцирует бессонницу, но может помочь сжечь немного лишнего веса.