Легализация рекреационной марихуаны на 6,3% увеличивает продажи мороженого, печенья и чипсов. Об этом свидетельствует первое исследование, которое устанавливает причинно-следственную связь между коноплей и употреблением нездоровой пищи.

К такому выводу пришла команда ученых во главе с экономистом Альбертом Чонг из Университета штата Джорджия, пишет The Academic Times.

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Считается, что марихуана не наносит вреда – это почти консенсус сегодня. Но есть непредвиденные последствия, и одним из них является тот факт, что вы действительно очень проголодались и начинаете есть вредную пищу,

– пишут ученые.

По мнению исследователей, правительства должны учитывать влияние марихуаны на потребление пищи, решая, легализовать употребление наркотиков для расслабления.

Причинно-следственную связь обнаружили, изучив демографические данные и отчеты Nielsen Retail Scanner за период с 2006 по 2016 год. Ученых интересовала информация по трем штатам, которые разрешили курить марихуану: Колорадо, Вашингтон и Орегон.

Другое действие каннабиса

Ранее Чонг и его коллеги выяснили, что из-за легализации марихуаны спрос на алкоголь падает на 12%. Также ученые изучили взаимосвязь легалайза и демографии. Оказалось, он ведет к увеличению сексуальной активности, сокращению использования контрацептивов и росту рождаемости.