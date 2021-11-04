Это необычное сочетание может привести к новым методам лечения аутоиммунных заболеваний. Оказалось, что эти два организма сосуществуют и приносят пользу друг другу.
Интересно Мощный удар: коронавирус окружен белками, повреждающими сосуды.
Уникальность сочетания
Уникальность симбиоза состоит в том, что сочетание эмбрионов саламандры и водорослей не провоцирует отторжение последних. По всей вероятности, этот механизм является ключом к лечению аутоиммунных заболеваний у человека, которые оказываются чрезмерной реакцией иммунной системы против собственных здоровых тканей.
Ученые объяснили, что пятнистые саламандры уникальные среди позвоночных, поскольку их эмбрионы – единственные, где живут зеленые водоросли. Когда саламандра откладывает яйца, то в них без всякого вреда для зародыша проникают водоросли.
Как это работает
Недавно ученые установили, что клетки водорослей проникают в клетки тканей эмбрионов по всему телу. Как они избегают отторжения до сих пор не ясно, но этот механизм, вероятно, является ключом к безопасной блокировке аутоиммунной реакции у человека, считают авторы.
Вероятно, присутствие водорослей также наделяет саламандр способностью к регенерации конечностей и хвоста на протяжении всей жизни.
Важно Вакцинированные в 5 раз реже инфицируются COVID-19, – Ляшко
Поиск новых лекарств
Если эта гипотеза подтвердится, соединения водорослей могут стать основой для многих методов лечения в регенеративной медицине.
"В поисках нового лекарства обычно рассматриваются антагонизмы, например, какое соединение останавливает рост бактерий и т.п. Изучение организмов в симбиотических отношениях – альтернативный подход, который может привести к новым и необычным решениям", – сказал соавтор работы Джон Бернс из Лаборатории океанологии.
Что такое аутоиммунные заболевания
На сайте Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса объясняют, что аутоиммунные болезни – это заболевания, возникающие вследствие того, что иммунитет человека борется не против постороннего соединения, вирусов или микроорганизмов, а против клеток и тканей собственного организма. Организм производит аутоиммунные антитела, которые в конечном счете вызывают воспаление.
Аутоиммунные болезни поражают разные системы: нервную, мышечную, эндокринную, сердечно-сосудистую, а также соединительную ткань, ткани печени и кожи. К аутоиммунным болезням относятся системные болезни соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, синдром Бехчета, синдром Шегрена) и других систем организма (рассеянный склероз, кардиомиопатия, аутоиммунный миокардит).