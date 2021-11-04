Нашли необычный ключ к лечению аутоиммунных заболеваний

Новое исследование изучает, как особая связь между саламандрой и водорослями может привести к созданию инновационных препаратов, которые регулируют иммунную систему человека и восстановление тканей.

Это необычное сочетание может привести к новым методам лечения аутоиммунных заболеваний. Оказалось, что эти два организма сосуществуют и приносят пользу друг другу.

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Уникальность сочетания

Уникальность симбиоза состоит в том, что сочетание эмбрионов саламандры и водорослей не провоцирует отторжение последних. По всей вероятности, этот механизм является ключом к лечению аутоиммунных заболеваний у человека, которые оказываются чрезмерной реакцией иммунной системы против собственных здоровых тканей.

Ученые объяснили, что пятнистые саламандры уникальные среди позвоночных, поскольку их эмбрионы – единственные, где живут зеленые водоросли. Когда саламандра откладывает яйца, то в них без всякого вреда для зародыша проникают водоросли.

Как это работает

Эти симбиотические дела очень заинтриговали ученых. По всей вероятности, они нашли подсказку для разработки нового способа терапии.

Недавно ученые установили, что клетки водорослей проникают в клетки тканей эмбрионов по всему телу. Как они избегают отторжения до сих пор не ясно, но этот механизм, вероятно, является ключом к безопасной блокировке аутоиммунной реакции у человека, считают авторы.

Вероятно, присутствие водорослей также наделяет саламандр способностью к регенерации конечностей и хвоста на протяжении всей жизни.

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Поиск новых лекарств

Если эта гипотеза подтвердится, соединения водорослей могут стать основой для многих методов лечения в регенеративной медицине.

"В поисках нового лекарства обычно рассматриваются антагонизмы, например, какое соединение останавливает рост бактерий и т.п. Изучение организмов в симбиотических отношениях – альтернативный подход, который может привести к новым и необычным решениям", – сказал соавтор работы Джон Бернс из Лаборатории океанологии.