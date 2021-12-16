Новое исследование каннабиса

В исследовании участвовали 10 детей и подростков 18 лет и младше с тяжелой эпилепсией. У троих диагностированы сопутствующие проблемы: спазмы, нарушение обучения и глобальная задержка развития. Средний возраст – шесть лет.

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Им давали несколько видов лечебных масел каннабиса из цельных растений – индивидуальную дозу назначал врач. За детьми наблюдали четыре месяца. Информацию о состоянии здоровья ученые получали от родителей.

Контрольная группа плацебо не участвовала в исследовании. В среднем дети каждый день получали 5,15 мг ТГК и 171,8 мг КБД.

Каннабис лечит эпилепсию у детей

По итогам лечения у детей на 86% снизилась частота судорог без значительных побочных эффектов. Это позволило им уменьшить количество принимаемых противоэпилептических препаратов примерно с семи до одного. В сообщении говорится, что необходимы дальнейшие исследования в этом направлении и они будут продолжаться.

Исследователи также отмечают, что существует мало данных о химическом составе этих цельных растительных продуктов, кроме концентраций ТГК и КБД. Поэтому неясно, какая именно комбинация других соединений каннабиса может играть определенную роль в терапевтических эффектах.

Важно! Недавно ученые обнаружили, что каннабис оказался несовместимым со многими лекарственными препаратами.

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