Что известно о Сибири

Сибирская язва – это острая инфекционная болезнь, которая вызывает серьезные поражения легких и кожи у скота и людей. Из-за высокой летальности и устойчивости возбудителя, эту бактерию даже использовали как биологическое оружие.

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Возбудитель сибирской язвы – Bacillus anthracis – одна из гигантов в мире микробов, длиной 6 – 10 и шириной 1 – 2 микрона. Сама бацилла очень неустойчива во внешней среде – быстро погибает при нагревании и использовании обычных дезинфицирующих средств. Однако она способна образовывать спору с мощной капсулой – и тогда устойчивость возбудителя увеличивается.

Новое исследование

Результаты нового исследования, проведенного Гарвардской медицинской школой в сотрудничестве с другими учеными показывают, что бактерия сибирской язвы имеет неожиданное полезное свойство. Один из ее токсинов изменяет передачу сигналов в чувствительных к боли нейронах. И если его целенаправленно доставлять к нейронам Центральной и периферической нервной системы, он может заглушить несколько видов боли.

Почему сибирская язва обезболивает

То есть получается, что каким-то образом микроб умеет заглушать боль. Исследователи считают, что одно из объяснений этого явления может заключаться в том, что микробы заглушают боль у "хозяина", чтобы облегчить свое распространение.

В случае сибирской язвы этот адаптивный механизм блокирует способность человека или животного чувствовать боль и, следовательно, присутствие микроба. Эта гипотеза объясняет, почему черные язвы на коже, которые иногда образует бактерия сибирской язвы, абсолютно безболезненны.

Ученые также объединили части токсина сибирской язвы с различными типами молекулярного груза и доставили его в те же чувствительные к боли нейроны. В будущем такой подход можно использовать для доставки различных видов белков, чтобы прицельно лечить серьезные заболевания.

В целом, это исследование может помочь в разработке новых эффективных обезболивающих, у которых не будет опасных побочных эффектов, как у традиционных опиоидов, прежде всего возникновения зависимости и угнетения дыхания.