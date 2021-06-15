Нашли несколько видов лекарств против неизлечимого рака печени

Ученые из США нашли сразу несколько перспективных кандидатов против фиброламеллярной карциномы. От этого коварного вида рака печени страдают взрослые и дети без каких-либо сопутствующих и хронических болезней органа.

Ученые из Рокфеллеровского университета проанализировали имеющиеся ныне лекарственные средства на эффективность против фиброламеллярной карциномы. Среди более чем 5 тысяч соединений ученые обнаружили несколько вариантов, которые разрушали опухолевые клетки на моделях мышей и клетках человека.

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Поскольку проверенные препараты уже одобрены для человека против других болезней, клинические испытания могут начаться довольно скоро.

Это действительно захватывающие результаты, поскольку, наконец, у нас есть сразу несколько перспективных кандидатов для клинических испытаний,

– заявил соавтор работы детский онколог Майкл Ортис.

Так, во время экспериментов оказалось, что один из этапов тестирования новых лекарств против рака можно, скорее всего, просто исключить.

Результаты исследования

Результаты на выращенных клетках у мышей были аналогичны результатам для клеток человека, полученных путем биопсии опухоли.

Хоть первый этап занял несколько месяцев, второй длился всего 3 дня.

Учитывая эти результаты, вскоре врачи, вероятно, будут иметь возможность проводить биопсию клеток опухоли пациента и подвергать эти клетки действию множества препаратов до тех пор, пока не найдут самое эффективное сочетание для конкретного пациента. По этой схеме план лечения будет готов через несколько дней.

Авторы исследования считают, что нет нужды в предварительном скрининге новых лекарств на выращенных клетках мышей. Прежде чем перейти к клеткам человека, этот этап может занять много месяцев.

В целом, главной целью ученых является оптимизация поиска новых лекарств против рака. Результаты исследований против фиброламеллярной карциномы подтверждают эффективность выбранной стратегии.