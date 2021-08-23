Нашли новое антитело к коронавирусу: преимущество в резистентности

Ученые нашли новое супер антитело против коронавируса. Его особенность в том, что оно крепится к той части вируса, которая обычно не меняется при мутациях, вследствие чего достигается высокая эффективность. Ученые протестировали терапию против наиболее распространенных мутаций – потенциальных угроз очередной волны пандемии, и во всех случаях антитела успешно нейтрализовали SARS-CoV-2.

Что известно о новом антителе

Команда из Вашингтонского университета представила новое антитело SARS2-38 широкого спектра действия против различных вариантов SARS-CoV-2. Эксперименты показали, что даже в малых дозах оно нейтрализует все имеющиеся и редкие мутации SARS-CoV-2.

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Детали тестирований терапии

Ученые протестировали SARS2-38 против четырех наиболее распространенных вариантов SARS-CoV-2: Альфа, Бета, Гамма и Дельта варианта, против двух новых потенциальных угроз – варианты Каппа и Йота, а также против нескольких других "безымянных" мутаций, которые в будущем могут вызвать беспокойство.

Суть действия антитела

Доклинические эксперименты показали, что SARS2-38 легко нейтрализовало все варианты SARS-CoV-2.

Эффективность SARS2-38 объясняется тем, что антитело прикрепляется к той части спаечного белка SARS-CoV-2, которая редко изменяется на фоне мутаций вируса, поэтому и не возникает резистентности.

Когда ученые проанализировали 800 тысяч последовательностей SARS-CoV-2, изменения в этой части можно было обнаружить только в 0,04% из них.

Преимущества новой терапии

Преимуществом также является то, что к спаечному белку редко прикрепляются другие известные антитела. Это означает, что SARS2-38 подходит и для комбинированной терапии.

Исследователи предупредили, что вирус будет продолжать мутировать, поэтому наличие антител, которые являются резистентными может стать ключом к преодолению пандемии.