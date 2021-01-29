Нашли новое эффективное средство экстренной контрацепции
Внутриматочные средства, содержащих гормон левоноргестрел при экстренной контрацепции показали крайне высокую эффективность.
Источник: New England Journal of Medicine
Какой бывает экстренная контрацепция
Экстренной контрацепцией называют метод предотвращения беременности, который используется после незащищенного полового акта. Для нее обычно применяют гормональные препараты в таблетках и внутриматочные спирали (ВМС).
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Самым эффективным методом экстренной контрацепции можно считать введение внутриматочного средства, содержащий медь (ВМС). Эффективность таких ВМС превышает 99%. Их использование не рекомендуется при воспалительных заболеваниях органов малого таза, острых половых инфекциях. ВМС – сравнительно дорогой и долгосрочный метод контрацепции и может подходить не каждой женщине.
Гормональные внутриматочные спирали
Ученые впервые оценили эффективность еще одного способа экстренной контрацепции – внутриматочных средств, содержащих гормон левоноргестрел. Они сравнили, насколько действенны два вида ВМС (с медью и гормональные).
В новом исследовании участвовали 638 женщин, обратившихся за экстренной контрацепцией в три клиники штата Юта. Половине из них назначили ВМС с медью, другим – гормональные.
В группе гормональных ВМС беременность наступила у 1 женщины (0,3%), в группе ВМС с медью беременностей не было. Ученые считают, что оба вида ВМС имеют примерно одинаковую эффективность. Эти средства действенны, чем оральные гормональные средства (их эффективность 95%).
Когда выполняют экстренную контрацепцию?
- Незащищенные половые контакты (в порыве страсти);
- Неправильное использование противозачаточных средств (презерватив порвался, например);
- Опасения по поводу эффективности контрацептива (пропуск в приеме КОК, экспульсия внутриматочной спирали)
- Сексуальное насилие.
Информация: Mayo clinic
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