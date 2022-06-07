Об этом свидетельствуют результаты национального рандомизированного исследования ученых из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании. Результаты исследования были объявлены 4 июня во время презентации на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии.

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Новое исследование лечения рака поджелудочной железы

Исследователи обнаружили, что у 34 пациентов с запущенным раком поджелудочной железы, рандомизированными для иммунотерапии с двумя химиотерапевтическими препаратами, выживаемость в год составила 57,7%, что значительно превышает средний показатель в 35%, если пациент получит только химиотерапию. Результаты также включали определение биомаркеров иммунной системы, связанных с лучшими результатами. Второе лечение иммунотерапией с другим препаратом с применением химиотерапии также оказалось более эффективным в подгруппе пациентов с другим набором биомаркеров.

Это исследование свидетельствует о пользе сочетания иммунотерапии и химиотерапии у пациентов с прогрессирующим раком поджелудочной железы, и могут быть способы точно определить выбор лечения на основе "иммунного здоровья" пациента,

– отметили авторы исследования.

Потом ученые планируют оценить эти потенциальные биомаркеры в дальнейших испытаниях, чтобы увидеть, позволят ли они надежно определять пациентов, которые лучше всего реагируют на эту и другие комбинированные терапии. Самые перспективные биомаркеры были определены анализом крови иммунной системы.

Проблемы лечения рака поджелудочной

Наиболее распространенная форма рака поджелудочной железы, известная как аденокарцинома поджелудочной железы (PDAC), обычно диагностируется только после того, как она стала прогрессирующей или метастатической. Она очень агрессивна и трудно поддается эффективному лечению. Исторически только около 10 процентов пациентов, получивших диагноз PDAC, выживают в течение пяти лет, а пациенты с впервые диагностированным метастатическим PDAC обычно живут менее года даже при оптимальной химиотерапии.

Стандартные схемы химиотерапии могут остановить рост опухолей PDAC, но только временно. Новые иммунно-целевые методы лечения, такие как антитела блокады контрольных точек, были поразительно эффективны против других видов рака, но почти полностью неэффективны при самостоятельном применении.