Нашли новое негативное действие лекарства против высокого давления

Новое исследование вызывает серьезную озабоченность, оказалось, что длительное использование препаратов для лечения высокого кровяного давления и сердечной недостаточности может способствовать поражению почек.

От хронического высокого кровяного давления страдает миллиард людей во всем мире. Исследователи хотели лучше понять, почему тяжелые формы заболевания часто сопровождаются утолщением артерий и мелких кровеносных сосудов в почках, что приводит к повреждению органов.

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Новое исследование лекарств против высокого давления

Они обнаружили, что важную роль в этом играют специализированные клетки почек, называемые клетками ренина. Они обычно вырабатывают ренин – жизненно важный гормон, который помогает организму регулировать кровяное давление.

Но вредные изменения в этих клетках могут привести к их проникновению в стенки кровеносных сосудов почек. Это вызывает утолщение и уменьшение эластичности сосудов. Результат: кровь не может течь через почки, как должна.

Какие именно лекарства вызывают проблемы с почками

Исследователи обнаружили, что такой побочный эффект имеют ингибиторы АПФ или блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Они широко используются для многих целей, включая лечение высокого кровяного давления, сердечной недостаточности и сердечных приступов, а также для предотвращения серьезных проблем с сердцем.

Исследователи отмечают, что эти лекарства могут быть спасительными для пациентов, поэтому отмечают важность продолжения их приема и дополнительных исследований, чтобы лучше понять долгосрочное влияние препаратов на почки и степень повреждения.