Как происходило исследование

В новом исследовании ученые проанализировали данные 413 женщин в возрасте 19 – 41 лет, за которыми наблюдали в течение 19 менструальных циклов. Участники исследования вели дневники, сообщая, сколько алкоголя они употребляют.

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Ученые выделили несколько типов употребления алкоголя участницами: запойный (более четырех порций в день), частый (более шести порций в неделю), умеренный (от трех до шести в неделю). Одной порцией в исследовании считали маленький бокал пива (355 мл) или 44 миллилитра крепкого алкоголя.

Влияние алкоголя на вероятность зачатия

Наиболее выразительной была связь запойного и частого употребления алкоголя во время овуляции: около четырнадцатого дня цикла. Однако авторы подчеркивают, что частое употребление алкоголя во время любой фазы менструального цикла снижает вероятность зачатия.

Во время лютеиновой фазы цикла, которая длится две недели перед менструальным кровотечением, происходит процесс имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Поэтому не только частое, но и умеренное употребление алкоголя связано со снижением вероятности зачатия,

– объяснили ученые.

Частое употребление алкоголя во время второй фазы цикла снижало вероятность зачатия на 44%, а во время овуляции – на 61% в сравнении с показателями непьющих.

Каждый день запойного пьянства во второй части цикла был связан со снижением вероятности зачатия на 19%, во время овуляции – на 41%.

Вероятность зачатия в течение одного менструального цикла для непьющих женщин – около 25%, а для умеренно пьющих – 20%, для женщин, которые часто выпивают – 11%.

Тип алкогольных напитков не влиял на результаты исследования.

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