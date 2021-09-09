Новое исследование представили во время конгресса Европейского респираторного общества (ERS). Чтобы оценить влияние вейпингу на сердечно-сосудистую систему, специалисты провели серию экспериментов с участием 22 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все добровольцы время от времени курили и не имели серьезных проблем со здоровьем.
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Новое исследование электронных сигарет
Участников попросили сделать 30 затяжек электронной сигаретой, которая содержит никотин. Исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений и с помощью специального лазерного устройства оценивали циркуляцию крови в мелких сосудах у добровольцев к курению, потом через 15 и 60 минут после последней затяжки.
Через неделю ученые повторили эксперимент с теми же участниками, но на этот раз с использованием электронных сигарет без никотина.
Когда исследователи сравнили результаты обоих тестов, они обнаружили, что курение никотиносодержащей сигарет вызвало моментальные краткосрочные изменения в сердечно-сосудистой системе участников.
Влияние электронных сигарет на здоровье
Так, через 15 минут после курения:
- На 23% увеличилось количество мелких тромбов, и этот показатель стабилизировался через час после курения.
- Выросла и частота сердечных сокращений, в среднем с 66 до 73 ударов в минуту
- Повысилось артериальное давление – с 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст.
- Ученые также обнаружили временное сужение кровеносных сосудов.
- Подобных изменений при курении сигарет без никотина не обнаружили.
Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, которые содержат никотин, имеет такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет. Эффект увеличения образования тромбов очень важный, поэтому в долгосрочной перспективе это может привести к закупорке и сужению кровеносных сосудов, это увеличивает риск инфарктов и инсультов,
– резюмировали ученые.
Недавно ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Количество смертей среди курильщиков снизится примерно на 5%, а количество потерянных лет – на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты спасут по меньшей мере 650 тысяч жизней американцев.