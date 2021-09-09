Нашли новое негативное влияние электронных сигарет

Многие курильщики отказываются от табачных изделий в пользу электронных сигарет, чтобы снизить вред для своего здоровья. Шведское исследование приводит убедительные доказательства того, что безопасность этих средств – миф.

Новое исследование представили во время конгресса Европейского респираторного общества (ERS). Чтобы оценить влияние вейпингу на сердечно-сосудистую систему, специалисты провели серию экспериментов с участием 22 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все добровольцы время от времени курили и не имели серьезных проблем со здоровьем.

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Новое исследование электронных сигарет

Участников попросили сделать 30 затяжек электронной сигаретой, которая содержит никотин. Исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений и с помощью специального лазерного устройства оценивали циркуляцию крови в мелких сосудах у добровольцев к курению, потом через 15 и 60 минут после последней затяжки.

Через неделю ученые повторили эксперимент с теми же участниками, но на этот раз с использованием электронных сигарет без никотина.

Когда исследователи сравнили результаты обоих тестов, они обнаружили, что курение никотиносодержащей сигарет вызвало моментальные краткосрочные изменения в сердечно-сосудистой системе участников.

Влияние электронных сигарет на здоровье

Так, через 15 минут после курения:

На 23% увеличилось количество мелких тромбов, и этот показатель стабилизировался через час после курения.

Выросла и частота сердечных сокращений, в среднем с 66 до 73 ударов в минуту

Повысилось артериальное давление – с 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст.

Ученые также обнаружили временное сужение кровеносных сосудов.

Подобных изменений при курении сигарет без никотина не обнаружили.

Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, которые содержат никотин, имеет такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет. Эффект увеличения образования тромбов очень важный, поэтому в долгосрочной перспективе это может привести к закупорке и сужению кровеносных сосудов, это увеличивает риск инфарктов и инсультов,

– резюмировали ученые.

Недавно ученые обнаружили, что отказ от производства ментоловых сигарет приведет к снижению уровня курения в США на 15% уже к 2026 году. Количество смертей среди курильщиков снизится примерно на 5%, а количество потерянных лет – на 8,8%. В течение 40 лет с помощью запрета на ментоловые сигареты спасут по меньшей мере 650 тысяч жизней американцев.