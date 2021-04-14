Исследование показало, что курение каннабиса значительно изменяет ключевые зрительные функции. Такие как острота зрения, контрастная чувствительность, трехмерное зрение, способность фокусироваться и чувствительность к бликам.

Авторы нового исследования отмечают, что при таком разнообразии влияния марихуаны на зрение, большинство не считает ее опасной. Люди, которые регулярно курят каннабис субъективно оценивают свое зрение, так же как и те, кто не курит.

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В то же время данные о влиянии каннабиса на зрение неполные, часто подкреплены исследованиями недостаточно высокого качества. Практически ничего не известно о том, как она действует на стереоскопическое зрение и способность фокусироваться – ключевые факторы для выполнения рутинных действий.

Стереоскопическое зрение – что это? Стереоскопическое зрение позволяет оценивать глубину пространства, трехмерную структуру объектов. Оно формируется на основе визуальных данных, которые получает, четко видя объект двумя глазами.

Как происходило исследования

В исследовании приняли участие 31 курильщик марихуаны. Ученые оценивали характеристики зрения участников исследования как в моменты воздействия марихуаны, так и в дни, когда те не употребляли ее.

Влияние марихуаны на зрение

Исследование показало, что под действием марихуаны значительно ухудшаются такие параметры зрения, как острота зрения, контрастная чувствительность, стереоскопическое зрение, способность фокусироваться, чувствительность к яркому свету.

Несмотря на то, что ученые обнаружили описанные ухудшение с помощью субъективных методов, 30% участников исследования заявили, что их зрение совсем не меняется под действием марихуаны. Об очень легких изменениях сообщили 65%.

Авторы исследования указывают, что ухудшение зрения без осознания этой проблемы, может представлять опасность в обычной жизни, при выполнении рутинных дел.