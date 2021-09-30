Существуют опасения, что диетические сладкие напитки могут увеличивать риск развития рака, потери зрения при диабете, инсульте и деменции. Доказательства такой опасности остаются слабыми и неубедительными. Сейчас регуляторы заявляют о безопасности заменителей сахара.

Также по теме: Молодость надолго: как витамин Д поможет предотвратить преждевременное старение

Исследование заменителей сахара

В новом исследовании ученые экспериментально проверили действие сладких напитков на аппетит. В нем принимали участие 72 человека. Ученые давали им выпить воду – чистую или подслащенную сахарозой (сахаром) или сукралозой (заменителем сахара).

Через 20 минут после этого они проходили тест, во время которого им демонстрировали изображения разной еды и параллельно проводили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Этот метод проявляет активность мозга, связанную с голодом.

В течение эксперимента у участников несколько раз брали анализы крови для выявления биомаркеров голода. Через 2 часа участников исследования отводили в буфет, где они могли есть, сколько хотят.

Заменители сахара повышают аппетит

Ученые обнаружили, что у людей, страдающих ожирением, вода с искусственным подсластителем увеличивала аппетит больше, чем вода с сахаром. У людей с нормальным весом такого не наблюдалось. Кроме того, после воды с сукралозой аппетит повышался у женщин, но не у мужчин.

Авторы исследования считают, что новые данные могут объяснить, почему ранее исследования эффектов диетических сладких напитков давали смешанные результаты: на результаты могут влиять дополнительные факторы. Вероятно, заменители сахара могут быть опасными для определенных групп людей.

Ранее ученые обнаружили, что искусственные подсластители могут накапливаться в кишечнике и стимулировать местные бактерии к обмену генами и развитию устойчивости к антибиотикам.