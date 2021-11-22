"Ближневосточный болевой синдром"
По словам медиков, в больницы Египта и Саудовской Аравии с ноября 2014 по декабрь 2019 года поступило 400 пациентов, у которых ранее диагностировали ревматоидный артрит. Впрочем, при осмотре пациентов стало заметно, что их состояние не соответствует показателям этого заболевания.
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Врачи поставили им диагноз "синдром фибромиалгии". Это еще одно долгосрочное состояние, которое связано с болью во всем теле и скованностью мышц. Рентгеновские снимки показали, что в костях некоторых пациентов были отростки, похожие на шпоры. У пациентов также наблюдалась нехватка витамина D.
Нехватка витамина D
У людей на Ближнем Востоке наблюдается заметный дефицит этого витамина. Это удивительно, поскольку в этом регионе высокий уровень ультрафиолетового излучения, которое необходимо, чтобы выработать витамин D у людей.
Ученые цитируют предыдущие научные работы, где дефицит этого витамина у жителей Ближнего Востока связывается с загрязнением окружающей среды кадмием и свинцом.
Доказательств сильного загрязнения кадмием в этом регионе нет. Однако исследования показывают, что в продуктах питания с Ближнего Востока, особенно в рисе, присутствует высокое содержание этого металла. Ученые подчеркивают, что кадмий накапливается в почках – органе, который играет важную роль в том, чтобы сделать витамин D полезным для организма.