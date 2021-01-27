Международная группа ученых обнаружила новый побочный эффект приема антибиотиков: у мальчиков, получавших такое лечение в первые дни жизни, был ниже индекс массы тела и был замедленный по сравнению со сверстниками.

Источник: Pubmed

О влиянии антибиотиков в раннем возрасте на массу тела известно давно: так, прием трех и более курсов препаратов до 2 лет связан с повышенным риском ожирения у детей.

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Как проходило исследование

В новом исследовании ученые из Израиля, Германии и Финляндии проанализировали последствия применения антибиотиков в неонатальный период (первый месяц жизни). Они использовали данные 12,4 тысячи детей, родившихся в больнице Университета Турку с 2008 по 2010 год. Более 1 100 детей (9,3% выборки) получали препараты в течение первых 14 дней после рождения.

Влияние антибиотиков на новорожденных

Оказалось, что у мальчиков, которым требовалось лечение антибиотиками вскоре после рождения, был значительно меньший рост в сравнении со сверстниками, которые не получали такой терапии. У этих детей также были трудности с набором веса с 2 до 6 лет. Примечательно, что у девочек, получавших антибиотики в первые дни жизни, этих проблем не было, и пока ученые не нашли объяснения этому феномену.

Почему антибиотики влияют на развитие детей

Авторы исследования также обнаружили связь между воздействием антибиотиками в первые 14 дней жизни с нарушением микробиома кишечника, который не восстанавливался вплоть до 2 лет. В то же время у малышей, получавших антибиотики с 1-2 лет, численность и разнообразие бактерий в кишечнике были выше по сравнению с контрольной группой. Исследователи сравнили эти данные с группой из 535 детей, родившихся в Германии, которых лечили антибиотиками в неонатальный период, и получили те же результаты.

Ученые также провели дополнительные эксперименты на мышах, в ходе которых животным пересадили микробиоту из кишечника новорожденных, которые получали антибиотики. Результаты подтвердили гипотезу исследователей: у самцов в отличие от самок, наблюдалась задержка роста и набора веса.