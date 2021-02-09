Сейчас врачи считают, что разрешенная доза кофеина для беременной женщины – до 300 мг в день. Новое исследование показало, что гораздо меньшее количество этого вещества может влиять на мозг плода.

Влияние кофе на плод

Авторы нового исследования обратили внимание на влияние кофеина, который не связан с вопросами вынашивания беременности и весом плода.

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Они указывают, что кофеин – наиболее употребляемое беременными женщинами вещество, которое влияет на нервную систему. Оно может проходить через плаценту, и у плода нет ферментов для его расщепления. В то же время каким образом регулярное употребление кофеина матерью действует на формирование нервной системы плода, практически неизвестно.

Как происходило исследование

Поэтому в новом исследовании ученые проанализировали данные магнитно-резонансной томографии 9157 детей в возрасте 9-10 лет. Они фокусировались на изменения в путях головного мозга, что связывают между собой его отделы. Оказалось, что определенные изменения связаны с внутриутробным воздействием кофеина. Они чаще возникали у детей, матери которых употребляли продукты с кофеином не реже раза в неделю.

Изменения в мозге детей из-за кофеина

Изменения головного мозга, которые обнаружили ученые, практически не влияли на то, как дети проходили тесты на когнитивные способности. Но они были связаны с ухудшением внимания, гиперактивностью и некоторыми особенностями поведения.

Это совсем маленькие эффекты, которые не приводят к тяжелым психическим нарушениям, однако они вызывают минимальные, но заметные проблемы в поведении. Это нужно учитывать при употреблении кофе во время беременности,

– сказали ученые.