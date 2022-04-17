Нашли новую пользу донорства крови

Регулярная сдача крови может вывести из организма человека до 30% "вечных химикатов". Это означает, что донорство может стать профилактикой проблем со здоровьем, которые вызывают токсические вещества.

Донорство уменьшает количество вредных веществ в крови

К таким выводам пришли австралийские ученые в ходе исследования с участием 285 пожарных. Добровольцев разделили на три группы: первая за год сдавала плазму каждые 1,5 месяца, вторая – каждые три, контрольная – не занималась донорством.

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Оказалось, что у пожарных из первых двух групп из организма исчезла треть перфторированных химических веществ (PFAS) или "вечных химикатов" – они почти не разлагаются в природных условиях.

Что такое PFAS

PFAS – это группа из 4,7 тысяч искусственно синтезированных веществ. Самый известный из них – тефлон. "Вечные химикаты" используют для:

окрашивания одежды, ковров и упаковок для еды;

создания стойкой и блестящей косметики;

производства водоотталкивающих покрытий кухонной посуды

PFAS, попавшие в организм, повышают риск развития рака, пороков развития у новорожденных, заболеваний печени и щитовидной железы, проблем с гормонами.

Пока по результатам исследования австралийских ученых нельзя утверждать реальную пользу донорства в борьбе с токсинами, поскольку официально не определено предельное значение нормы концентрации PFAS в организме.

Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала