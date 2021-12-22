Нашли новую пользу от инъекций ботокса

Инъекции ботокса могут на 22 – 72% уменьшить тревожность. Речь идет не только о последствиях уколов красоты, но и инъекций в мышцы лица и головы при мигрени, в конечностях при спазмах и в шею при кривошее.

Ботокс уменьшает тревогу

Ботулотоксин или ботокс – препарат, который получают из бактериального токсина. Его часто вводят под кожу для избавления от морщин, а также мигрени, мышечных спазмов, при гипергидрозе и недержании мочи.

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Исследователи нашли новое применение препарата благодаря системе отчетности о побочных эффектах FAERS, в которой почти 40 000 человек сообщили о том, что произошло с ними после лечения ботоксом по разным причинам.

Оказалось, что люди, получавшие инъекции ботокса, сообщали о тревоге значительно реже, чем пациенты, которые проходили различное лечение для тех же заболеваний.

Почему ботокс оказывает такое действие

Ученые предложили три возможных объяснения результатов исследования:

ботокс может попадать в области центральной нервной системы, которые отвечают за настроение и эмоции;

пораженные ботоксом нервно-мышечные соединения могут непосредственно связываться с мозгом;

ботокс устраняет причину беспокойства и тревоги – разглаживает морщины или снимает спазмы.

Ранее ученые выяснили, что инъекции ботокса могут помочь в борьбе с депрессией.