Нашли новую пользу от занятий йогой

Терапевтическая польза восточной гимнастики многократно доказана: йога способствует снижению веса, снимает тревожность, укрепляет здоровье сердца и облегчает боль в спине. Индийские ученые обнаружили еще один положительный эффект – профилактика вазовагального обморока.

Новое исследование йоги

Новое исследование проводили с участием 55 добровольцев от 15 до 70 лет. У каждого из них был положительный тест наклона головы вверх, и случилось минимум два эпизода обморока или предобморочного состояния за последние три месяца. Все участники были относительно здоровы и не страдали неврологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Вазовагальный обморок – что это? Это один из самых распространенных видов обморока, который происходит после внезапного падения частоты сердечных сокращения и артериального давления. Чаще всего развивается как реакция на длительное эмоциональное или физическое напряжение. Это безопасное для жизни состояние, но оно сильно ухудшает качество жизни, в том числе вследствие возможных травм из-за падения.

Добровольцев разделили случайно на две группы, одна из которых в дополнение к стандартной терапии проходила специальную программу обучения йоге, вторая — только лечение. Стандартная терапия включала упражнения Эпли (позиционные маневры), диету с низким содержанием соли и некоторые лекарства. Участники группы йоги прошли восемь тренировок под наблюдением сертифицированных инструкторов, после чего занимались дома самостоятельно не меньше 5 дней в неделю.

Через 12 месяцев ученые проанализировали количество эпизодов обморока и предобморочного состояния в обеих группах, а также провели тесты наклона головы и оценили частоту сердечного ритма у всех участников.

Йога снижает риск внезапных обмороков

Результаты показали очевидный эффект занятий йогой: среди участников, которые регулярно уделяли время восточной гимнастике, у 43,3% не было ни одного обморока за год. В контрольной группе этот показатель составлял 16%. Кроме того, у добровольцев в группе йоги было отмечено снижение количества положительных результатов теста наклона головы и улучшение сердечного ритма. Авторы исследования отметили, что положительные эффекты наступили уже через 6 недель регулярных занятий.