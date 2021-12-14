Нашли новую пользу от занятий йогой
Источник:JACC
Терапевтическая польза восточной гимнастики многократно доказана: йога способствует снижению веса, снимает тревожность, укрепляет здоровье сердца и облегчает боль в спине. Индийские ученые обнаружили еще один положительный эффект – профилактика вазовагального обморока.
Новое исследование йоги
Новое исследование проводили с участием 55 добровольцев от 15 до 70 лет. У каждого из них был положительный тест наклона головы вверх, и случилось минимум два эпизода обморока или предобморочного состояния за последние три месяца. Все участники были относительно здоровы и не страдали неврологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Добровольцев разделили случайно на две группы, одна из которых в дополнение к стандартной терапии проходила специальную программу обучения йоге, вторая — только лечение. Стандартная терапия включала упражнения Эпли (позиционные маневры), диету с низким содержанием соли и некоторые лекарства. Участники группы йоги прошли восемь тренировок под наблюдением сертифицированных инструкторов, после чего занимались дома самостоятельно не меньше 5 дней в неделю.
Через 12 месяцев ученые проанализировали количество эпизодов обморока и предобморочного состояния в обеих группах, а также провели тесты наклона головы и оценили частоту сердечного ритма у всех участников.
Йога снижает риск внезапных обмороков
Результаты показали очевидный эффект занятий йогой: среди участников, которые регулярно уделяли время восточной гимнастике, у 43,3% не было ни одного обморока за год. В контрольной группе этот показатель составлял 16%. Кроме того, у добровольцев в группе йоги было отмечено снижение количества положительных результатов теста наклона головы и улучшение сердечного ритма. Авторы исследования отметили, что положительные эффекты наступили уже через 6 недель регулярных занятий.