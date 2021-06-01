Нашли новую пользу сауны и гидромассажа

Хорошие новости для всех, кто терпеть не может спорт, но любит хорошо попариться в бане или полежать в джакузи – эти процедуры не только укрепляют сосуды, но и способствуют улучшению кровотока не меньше, чем ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде средней интенсивности.

Влияние сауны на здоровье

Ученые Университета Ковентри (Coventry University) провели исследования, в ходе которых добровольцам предлагалось посидеть в сауне или ванне с гидромассажем или позаниматься на велотренажере в течение одинакового промежутка времени.

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Хотя физические упражнения по понятным причинам больше способствовали расходу энергии, показатели увеличения кровотока, частоты сердечных сокращений, снижения артериального давления оказались сравнимыми у всех участников.

Почему возникает такой эффект

По словам ученых, этот эффект связан с "пассивным нагревом" – повышением температуры тела, которое происходит и в сауне или горячей ванне, и во время занятий спортом. Чтобы восстановить терморегуляцию, организм начинает избавляться от излишков тепла, усиливая приток крови к коже.

Это способствует выработке в крови различных молекул, которые обеспечивают рост клеток, восстановление и защиту кровеносных сосудов. Гидромассажная ванна также обеспечивает гидростатическое давление, благодаря которому кровь возвращается в сердце. Авторы исследования считают, что такие процедуры могут предоставлять больше пользы для здоровья по сравнению с саунами.

О спорте забывать не нужно

Прежде чем вы подумаете об отмене абонемента в тренажерный зал и о вложении сбережений в джакузи, знайте, что обычные сауны или ванны не могут воспроизвести все преимущества тренировок. Например, они не способствуют потере жира и увеличению мышечной массы. Не следует рассматривать эти процедуры как альтернативу физическим упражнениям,

– отметили авторы исследования.