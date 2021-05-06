Ученые из Каролинского института в Стокгольме изучили корреляцию воздействия антибиотиков в пренатальном периоде и в раннем детстве с риском атопического дерматита.

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Как происходило исследование

Данные проанализировали для 722 767 детей-одиночек, рожденных в период с 1 марта 2006 года по 31 декабря 2010 года. Чтобы учесть общие семейные факторы, был проведен контрольный анализ братьев и сестер.

Атопический дерматит – что это? Хроническое генетически обусловленное воспалительное поражение кожи аллергической природы. Его могут вызвать несколько и даже очень много факторов – аллергенов, поступающих в организм ребенка пищевым (с продуктами), контактным (при соприкосновении кожи с одеждой и т.д.) или респираторным путем (при вдыхании пыльцы, пыли).

Влияние антибиотиков

Исследователи обнаружили, что 21,2 и 23,8% детей подвергались воздействию антибиотиков внутриутробно и в течение первого года жизни соответственно. Дети, которые подвергались воздействию антибиотиков в утробе матери, имели более высокий риск развития атопического дерматита.

Риск атопического дерматита также увеличивался при воздействии антибиотиков в течение первого года жизни, при этом ассоциации ослаблялись в анализе контроля между братьями и сестрами.

Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы определить основные механизмы и фенотип атопического дерматита, которые с большей вероятностью связаны с другими состояниями, такими как астма и аллергический ринит,

– отметили авторы исследования.