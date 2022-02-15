Нашли новую причину длительного ковида
Источник:EurekAlert
По разным данным, длительный ковид встречается примерно у 10 – 40% переболевших и проявляется разными симптомами. У некоторых людей они сохраняются на несколько недель, а у других продолжаются месяцами.
Теперь ученые связали длинный ковид с повреждением блуждающего нерва. К такому выводу испанские ученые пришли после обследования пациентов с разными продолжительными симптомами после COVID-19.
Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины
Их работа предполагает, что дисфункция блуждающего нерва приводит к разным симптомам – от диареи и проблем с сердцем до нарушений с голосом.Справка. Блуждающий нерв – это десятая пара черепных нервов, идущих от мозга к брюшной полости. В организме он отвечает за огромный спектр функций – от контроля частоты сердечных сокращений до перемещения пищи изо рта в желудок.
Причины длительных последствий COVID-19
Ученые впервые подробно изучили функцию блуждающего нерва у 348 переболевших COVID-19. Все они жаловались как минимум на один симптом, сохраняющийся после болезни.
Также оказалось, что у 66% добровольцев был по крайней мере один признак, указывающий на дисфункцию блуждающего нерва.
Интересно Должна выбирать разговор или движение, – женщина больше года страдает от последствий COVID-19
Типичные симптомы
Затем ученые начали работать с 22 пациентами, наблюдавшимися в специализированной клинике LONG COVID. У них наиболее частыми симптомами, указывающими на дисфункцию блуждающего нерва, были:
- диарея;
- тахикардия;
- слабость дыхательных мышц;
- головокружение;
- дисфагия;
- дисфония;
- кислотный рефлюкс;
- изменения АД и другие.
В среднем они продолжались в течение 14 месяцев.
В этой пилотной оценке у большинства переболевших с симптомами дисфункции блуждающего нерва был ряд значительных клинически значимых структурных и функциональных изменений в их блуждающем нерве, в частности, утолщение нерва, проблемы с глотанием и симптомы нарушения дыхания.
"Так, наши результаты указывают на дисфункцию блуждающего нерва как на центральную патофизиологическую особенность длительного COVID-19", – подчеркнули авторы.
Після початку пандемії лікарі повідомили, що деякі пацієнти, які одужали від COVID-19, продовжують відчувати такі симптоми ще довго після перенесеної хвороби:
- втрата нюху та/або смаку;
- утруднене дихання;
- "туман у мозку";
- втому;
- порушення сну.