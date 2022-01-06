Нашли новые детали происхождения штамма Омикрон: во всем виноваты мыши

Исследователи сообщили о новых интригующих доказательствах возможного происхождения штамма Омикрон от мышей. Их статья противоречит распространенной теории, утверждающей, что он развился во время продолжительной инфекции у пациента со слабым иммунитетом.

Передача Омикрона от мыши

Их главная идея состоит в том, что мышь могла каким-то образом заразиться вирусом человека, после чего вирус развился у всех или во многих из своих 45 новых мутаций, а затем снова передался людям.

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Хотя эта теория может объяснить, почему Омикрон выглядит так аномально. Но есть одна большая проблема: мышиный "брат" ACE2 рецептора человека (hACE2), который вирус обычно использует для проникновения в клетки, имеет малую схожесть со стандартным белком SARS-CoV-2.

На самом деле такую малую, что для изучения коронавируса у этого животного ученые должны были искусственно ввести hACE2, чтобы создать мышей, которые заражаются COVID-19. Исследователи провели опыты, в которых последовательность hACE2 человека интегрирована в геном мышей.

Они обнаружили, что молекулярный мутационный спектр в Омикроне значительно отличался от спектра всех других вирусов, которые эволюционировали у людей, но очень напоминает спектры, связанные с эволюцией вируса в клетках мышей. Авторы предполагают, что мутации могут согласовываться с эволюцией вируса у мышей в течение примерно одного года.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли более чем в 100 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основные симптомы нового штамма: сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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