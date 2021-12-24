Нашли новые факторы, которые влияют на риск ожирения у детей

Английские ученые провели новое исследование и доказали, что поддержка здорового питания и в целом здорового образа жизни женщин до беременности может снизить риск ожирения у их будущих детей.

Проблема ожирения детей

В мире все больше детей страдают ожирением. Так, в Великобритании почти четверть детей в возрасте до пяти лет имеют лишний вес. При этом к школе количество толстых детей еще больше.

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Став взрослыми, эти дети с большей вероятностью будут иметь лишний вес и другие долгосрочные проблемы со здоровьем. И важный фактор, который влияет на это – нездоровое питание.

Новое исследование показывает, что дети в возрасте 8 – 9 лет с большей вероятностью будут страдать ожирением, если их мама плохо питалась во время и до беременности.

Новое исследование ожирения

Женщины приняли участие в исследовании еще до беременности, когда впервые задумались о рождении малыша. Ученые проанализировали данные о рационе 2 963 пар мать – ребенок на основании ответов женщин. Их спрашивали о диете до беременности, на 11 и 34 неделях беременности. Ученым было важно узнать, что ели уже рожденные дети в 6 месяцев, в год, 3 года, 6 – 7 лет и 8 – 9 лет.

На основе этой информации каждой матери и ребенку был присвоен комбинированный показатель качества диеты – PAIR. Далее пары разделили на пять групп: плохой, ниже среднего, средний, выше среднего и лучший показатель.

Факторы риска

По результатам исследования, матери с худшим образованием, которые курили и имели высокий индекс массы тела (ИМТ) до беременности, как правило, находились в группе худшего показателя качества диеты. У их детей был больший процент жира в организме и больший индекс массы тела.