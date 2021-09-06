Экзема или атопический дерматит вызывает покраснение, зуд и шелушение кожи. Это хроническое заболевание обычно проявляется в детском возрасте и может сопровождать человека на протяжении всей жизни. Распространенность заболевания в развитых странах по разным оценкам составляет от 10% до 20%.

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Новое исследование атопического дерматита

Взаимосвязь атопического дерматита с депрессией, тревогой и поведенческими проблемами исследовалась и раньше, но в основном среди взрослых пациентов. Ученые подвели итоги крупнейшего исследования, в котором оценивалось долгосрочное влияние экземы на психику ребенка.

Исследование началось в 1990 году с участием 11 тысяч детей, у каждого из них был атопический дерматит. Во время наблюдений ученые периодически оценивали степень тяжести заболевания у всех участников. Уровень депрессии измерялся по пятибалльной шкале на основе анкетирования родителей детей в период с 10 до 18 лет.

Психическое здоровье у детей с экземой

Наблюдения показали, что в возрасте 10 лет депрессия была у 6% участников, а к 18 годам ее распространенность увеличилась до 21,6%. Девочки страдали от этого психического расстройства чаще, чем мальчики (56,8% против 42,8%).

Авторы исследования отметили, что им удалось установить связь между депрессией и тяжелой формой экземы. Однако легкая и умеренная форма дерматита коррелировали с поведенческими проблемами начиная уже с 4 лет. По мнению ученых, это отчасти может быть связано с ухудшением качества сна детей, поскольку экзема вызывает ощутимый физический дискомфорт.

Поскольку на рынок выходят много новых методов лечения атопического дерматита, важно изучить их влияние на сон и психическое здоровье педиатрических пациентов,

– отметили ученые.

Недавно независимая американская лаборатория Valisure, которая занимается проверкой качества лекарств и товаров медицинского назначения, протестировала около 300 кремов, гелей и лосьонов для защиты от солнца и почти в трети из них обнаружила опасный канцероген.