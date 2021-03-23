Вредные последствия злоупотребления алкоголем для головного мозга молодых людей изучены достаточно подробно. В то же время до сих пор сравнительно мало известно о его эффекте на мозжечок подростков.

Мозжечок и алкоголь

Мозжечок – часть головного мозга, которая в первую очередь отвечает за координацию движений. Кроме того, он играет роль в когнитивных способностях человека.

Также по теме: Представители каких профессий больше всего злоупотребляют алкоголем

Ранее было известно, что злоупотребление алкоголем ведет к расстройству работы мозжечка. Его часто можно обнаружить даже у алкоголиков, которые завязали. Оно проявляется в нарушении равновесия и движений рук и в замедлении хода.

У детей, подвергшихся воздействию алкоголя внутриутробно, часто имеющиеся симптомы, связанные с плохой работой мозжечка, например, уменьшение его объема и, как следствие, нарушение его функции.

Последствия злоупотребления алкоголем

В исследовании принимали участие 58 человек в возрасте от 21 до 28 лет. За ними наблюдали с возраста 13-18 лет: ученые учитывали количество алкоголя, которое те употребляли. У 33 участников была "история регулярного злоупотребления алкоголем", но при этом не было признаков алкоголизма. Остальные молодые люди пили умеренно. Ни у кого из участников исследования не было функциональных нарушений, когнитивные способности у всех были в пределах нормы.

Всем испытуемым была проведена магнитно-резонансная томография. Оказалось, что у тех, кто много пил, объем задних частей мозжечка меньше, чем у тех, кто не злоупотреблял алкоголем.

Наличие изменений в мозжечке у людей без признаков алкоголизма может говорить о том, что действие алкоголя на мозг еще опаснее, чем ожидалось.