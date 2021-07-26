Нашли новые негативные последствия употребления марихуаны

Известно, что у людей, которые употребляют каннабис, повышенный риск шизофрении и сопутствующих психозов. Этот риск увеличивается при частом курении марихуаны и при употреблении более крепких вариантов продукта.

Существует гипотеза, что каннабис может быть причиной развития шизофрении как минимум для некоторых людей. Вокруг нее ведутся научные дебаты.

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Противники гипотезы говорят об отсутствии научных данных о том, что из-за усиления прочности и частоты употребления марихуаны увеличивается заболеваемость шизофренией.

Получить точные данные о распространенности этой болезни сложно в связи с тем, что диагностирование шизофрении в целом связано с рядом трудностей, в то время, как сама она часто сочетается с другими расстройствами психики.

Новое исследование

В новом исследовании датские ученые проверили, существует ли связь между заболеваемостью шизофренией и меняющимися тенденциями в употреблении каннабиса. Они воспользовались данными регистра системы здравоохранения Дании, которые включали информацию о всех жителях страны, которые были старше 16 лет в промежутке между 1972 и 2016 годами.

Марихуана и шизофрения

Исследование показало, что доля случаев шизофрении, связанных с расстройством вследствие употребления каннабиса, увеличилась с 2% в 1995 году до 4% в 2000 году и 6-8% в 2010 году.

Ученые с сожалением отметили, что все больше людей считает употребление каннабиса безопасным. Они уверены, что подобные результаты могут показать исследования и в других странах, так как увеличение прочности каннабиса и распространенности его употребления – общая тенденция.

Расстройство, связанное с употреблением каннабиса, отвечает не за большую часть случаев шизофрении, но за заметное увеличение заболеваемости. Это нужно учитывать в дискуссии о легализации и регулировании использования каннабиса,

– написали ученые.