Нашли новые причины появления рака толстой и прямой кишки

Ранее считалось, что колоректальный рак – это болезнь мужчин в пожилом возрасте, однако это не так. Частота заболевания у мужчин и женщин практически одинаковая, и все чаще опухоль встречается у пациентов до 50 лет. Результаты многолетнего исследования в США выявили новый фактор развития этого заболевания.

В сравнении с американцами, которые родились в 1950 году, среди тех, кто появился на свет в начале 1990, риск развития рака толстой кишки в два раза выше, а рака прямой кишки – в четыре раза. Авторы нового исследования предположили, что на это может повлиять употребление сахаросодержащих напитков, спрос на которые резко вырос с 1977 по 2001 годы.

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Как происходило исследование

Чтобы оценить эту связь, ученые воспользовались данными Национального долгосрочного исследования здоровья среди медицинских сестер, которое проводилось с 1991 по 2015 годы. В нем приняли участие более 94 тысяч женщин, на момент начала исследования им было от 25 до 42 лет. В этой группе авторы выделили отдельную подгруппу: 41,2 тысячи медсестер, которые сообщили о том, что в возрасте 13 – 18 лет активно потребляли сахаросодержащие напитки – сладкий чай, газированные напитки, фруктовые соки.

Влияние сладких напитков на развитие рака

За наблюдательный период рак прямой кишки был диагностирован у 109 участниц исследования. По сравнению с женщинами, которые в юности выпивали меньше одной порции сахаросодержащих напитков в день (около 230 граммов), у тех участниц, которые потребляли две порции и больше, относительный риск развития этого заболевания был более чем в два раза выше. Каждая дополнительная порция увеличивала эту вероятность на 16%.

Ученые выяснили также, что ежедневное потребление сахаросодержащих напитков связано с увеличением риска развития колоректального рака во взрослом возрасте на 32%.

В то же время у тех, кто пьет кофе или обезжиренное молоко, относительный риск заболевания снижен на 17 – 36%.

При этом авторы исследования не обнаружили связи с развитием злокачественных новообразований кишечника в молодом возрасте с потреблением фруктовых соков или подслащенных напитков (например, чая с сахаром).

Почему образовалась такая связь

В этом исследовании оценивалась только связь, поэтому точные причины, каким образом сладкие напитки могут прямо или косвенно повлиять на развитие этого заболевания, пока неизвестны. Однако ученые предположили, что в основе этого механизма могут быть метаболические нарушения, инсулинорезистентность и воспалительные процессы в кишечнике, развитие которых могут спровоцировать напитки с высоким содержанием сахара.