Внезапная и неожиданная смерть младенцев, причины которой можно объяснить, чаще всего происходит из-за случайной асфиксии (перекрытие дыхательных путей) во время сна.

Также по теме: Как часто у детей возникает постковидный синдром

Как происходило исследование

В новой работе ученые из американских Центров профилактики и контроля заболеваний (CDC) рассмотрели около 5 тысяч случаев внезапной и неожиданной смерти младенцев, которые произошли в США с 2011 по 2017 год. Причина 82% из них осталась непонятной.

Для большей части смертей, которые были включены в исследование, было описание обстоятельств. Ученые обнаружили, что около 70% умерших детей спали в условиях, не соответствующих рекомендациям безопасности, предложенным Американской академией педиатрии. Среди детей, причину смерти которых объяснить не удалось, менее 2% спали в полностью безопасных условиях.

Опасность мягкой постели

Смерти, которые числились как объясненные (их было 18%), примерно в трех четвертях случаев были связаны с перекрытием дыхательных путей ребенка мягкими постельными принадлежностями. В 13% случаев асфиксия была вероятной, но не установленной причиной смерти.

Что касается мягких постельных принадлежностей, то это обычно одеяла, подушки и мягкие бортики. Совместный сон родителей с детьми в одной постели редко обходится без подушек и одеял,

– отметили ученые.

Они добавили, что кровати и диваны сами по себе могут представлять опасность из-за мягкости обивки. Родители часто придают большое значение позе, в которой спит ребенок, но забывают о мягкой постели.