Теперь исследователи использовали лабораторные эксперименты, чтобы исследовать Омикрон. Их работа выявила фундаментальные изменения, которые, вероятно, будут важны относительно распространения этого штамма.

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Эффективность вакцины

В ходе лабораторных тестов исследователи обнаружили, что на Омикрон не влияют антитела, возникающие после двух доз вакцины против COVID-19, но реакция улучшается после третьей дозы. Важно, что это подтверждается анализом реальных данных об этом штамме: не вырабатывается иммунитет от двух доз вакцины, но три дозы восстанавливают хороший уровень защиты.

Пути попадания

Работа также предоставляет доказательства того, что Омикрон изменил путь проникновения в клетки человека. Это фундаментальное биологическое смещение, вероятно, повлияло на распространение Омикрона и типы клеток, которые он может заражать. Эти изменения могут повлиять на патогенез и тяжесть заболевания, и исследователи говорят, что они требуют дальнейшей оценки в популяционных исследованиях.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в более чем 100 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основные симптомы нового штамма – сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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