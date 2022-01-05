Нашли новые принципиальные изменения в штамме коронавируса Омикрон

Штамм Омикрон внес изменения в течение пандемии COVID-19, ежедневно фиксируют новый рекорд заражений, зарегистрированных во всем мире. Однако почему Омикрон так быстро распространяется, остается неизвестным.

Теперь исследователи использовали лабораторные эксперименты, чтобы исследовать Омикрон. Их работа выявила фундаментальные изменения, которые, вероятно, будут важны относительно распространения этого штамма.

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Эффективность вакцины

В ходе лабораторных тестов исследователи обнаружили, что на Омикрон не влияют антитела, возникающие после двух доз вакцины против COVID-19, но реакция улучшается после третьей дозы. Важно, что это подтверждается анализом реальных данных об этом штамме: не вырабатывается иммунитет от двух доз вакцины, но три дозы восстанавливают хороший уровень защиты.

Пути попадания

Работа также предоставляет доказательства того, что Омикрон изменил путь проникновения в клетки человека. Это фундаментальное биологическое смещение, вероятно, повлияло на распространение Омикрона и типы клеток, которые он может заражать. Эти изменения могут повлиять на патогенез и тяжесть заболевания, и исследователи говорят, что они требуют дальнейшей оценки в популяционных исследованиях.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в более чем 100 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основные симптомы нового штамма – сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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