Канадские ученые провели крупнейшее на сегодня глобальное исследование, которое подтвердило опасность чрезмерного потребления продуктов с высоким гликемическим индексом.

Ученые не впервые оценивают связь высокоуглеводной диеты с риском инсультов и сердечных приступов, но подобные исследования проводились в основном в западных странах с высоким уровнем дохода. В новом исследовании, которое провела группа ученых из Канады, представлены данные из пяти континентов.

Также по теме: Как распознать инсульт во время пандемии COVID-19: правила изменили

Как происходило исследование

В течение 9 с половиной лет ученые наблюдали за состоянием здоровья более 137,8 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Участники заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о своих пищевых привычках и здоровье.

Исследователи сосредоточились на оценке долгосрочного потребления продуктов с высоким гликемическим индексом, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови. К таким продуктам относятся, например, белый хлеб, очищенный рис, картофель.

Низкокачественные углеводы и сердечно-сосудистые заболевания

В течении надзорного периода было зарегистрировано 8 780 смертей и 8 252 острых сердечно-сосудистых нарушения – инфарктов, сердечных приступов, инсультов. Ученые сопоставили данные о регулярном потреблении продуктов высокого гликемического индекса с частотой таких состояний.

У участников исследования, которые потребляли наибольшее количество низкокачественных углеводов, риск развития инфарктов и инсультов оказался на 20% выше по сравнению с теми, кто придерживается более здоровой диеты. У людей, которые в начале исследования страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, этот риск был выше на 50%. Также дополнительным фактором риска является ожирение.